Иначе мы никогда не избавимся от российского теневого лобби в бизнес-политических элитах Европы, которое сейчас несколько притихло, но продолжает в теневом режиме активно блокировать важные антироссийские инициативы.

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Два процесса

Поэтому, полагаю, нам нужно максимизировать сейчас два параллельных процесса. Оба смогут сильно воздействовать на европейское общественное мнение.

Первый: организовать максимально широкую международную следственную бригаду по расследованию массовых военных преступлений российских военнослужащих. Не только в Киевской области. Чтобы выйти на конкретные пофамильные подозрения в международных юрисдикциях для тысяч субъектов – граждан России.

Второй: организовать большие выставки на площадях европейских столиц (Берлин, Париж, Мадрид, Рим, Варшава, Вена, Лондон и т. д.) под условным названием "Бучанская резня". Фотографии убитых, растерзанных, сожженных людей во всех анатомических подробностях, видео масштабных разрушений мирных городов, рассказы очевидцев и выживших. Нужны настоящие европейские эмоции.

Только так можно добиться того, чтобы России надолго (навсегда) стала мировым чудовищем.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: