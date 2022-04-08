Інакше ми ніколи не позбудемося російського тіньового лобі в бізнесових і політичних елітах Європи, яке нині дещо притихло, але продовжує у тіньовому режимі активно блокувати важливі антиросійські ініціативи.

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Два процеси

Тому, гадаю, нам потрібно максимізувати зараз два паралельні процеси. Обидва можуть сильно впливати на європейську громадську думку.

Перший: організувати максимально широку міжнародну слідчу бригаду з розслідування масових військових злочинів російських військовослужбовців. Не лише у Київській області. Щоб вийти на конкретні прізвища підозри в міжнародних юрисдикціях для тисяч суб'єктів – громадян Росії.

Другий: організувати великі виставки на площах європейських столиць (Берлін, Париж, Мадрид, Рим, Варшава, Відень, Лондон тощо) під умовною назвою "Бучанська різанина".

Фотографії вбитих, роздертих, спалених людей у ​​всіх анатомічних подробицях, відео масштабних руйнувань мирних міст, розповіді очевидців та тих, що вижили.

Потрібні справжні європейські емоції. Тільки так можна досягти того, щоб Росія надовго (назавжди) стала світовим чудовиськом.

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