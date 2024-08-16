С соответствующей просьбой он написал письмо "Почему за государство обидно и как это исправить" Владимиру Путину. В нем он написал, что большинство российского народа поддерживают политику России и войну против Украины, передает 24 Канал.

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О чем шла речь в письме

Мне очень часто задают вопрос: вот вы, Анатолий Борисович, грамотный человек, скажите, пожалуйста, почему мы не "ударим" наконец по всем этим гадам, ведь мы же ядерное государство,

– говорится в письме.

Физик утверждает, что у россиян "накипело" и они возмущены из-за того, что коллективный Запад направляет оружие в Украину, но не несет за это никакой ответственности.

Для того, чтобы это решить он предложил остановить поставки оружия в Украину. Для этого у него есть два варианта, впрочем, первый сценарий, по которому Россия должна вторгнуться в западные регионы со стороны Беларуси, он считает невозможным.

О чем российский физик просил Путина: смотрите видео

Поэтому Волынцев предложил второй вариант, согласно которому Россия должна нанести ядерные удары по транспортной инфраструктуре, в частности – по Бескидскому тоннелю во Львовской области.

"Другой путь – это дистанционное поражение наиболее важных элементов транспортной инфраструктуры снабжения Украины со стороны Запада. Однако разрушение этих объектов обычными неядерными средствами пока технически невозможно... Какой же выход из сложившейся ситуации. Ответ одновременно и простой, и тяжелый – это использование тактического ядерного оружия", – пишет физик.

По мнению Волынцева, после этого на Зоходе якобы "поднимется вой", но Россия "переживет это". По его словам, это "превентивный, дозированный ядерный удар".