Следует заметить, что российский фрегат попал под удар и был поврежден во время атаки в Севастополе 29 октября 2022 года. Однако тогда не было подтверждений.
Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
"Адмирал Макаров" не может самостоятельно передвигаться
Журналисты заметили на спутниковом снимке Planet.com, что российский фрегат Адмирал Макаров не может передвигаться самостоятельно. Его буксуют два буксира.
Кстати, спутниковые кадры датированы 15 сентября 2023 года.
"Адмирал Макаров" буксируют / Фото со спутника
Журналисты вспомнили, что были публикации о том, что 29 октября 2022 года "Адмирал Макаров" получил повреждения во время одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. Однако тогда подтверждений не последовало.
В августе 2023 года в сети сообщили, что российский фрегат "Адмирал Макаров" получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.
Кратко об атаке в октябре 2022 года
- 29 октября 2022 года украинские военные впервые атаковали бухту Севастополя с помощью беспилотников и надводных дронов-камикадзе.
- Тогда были повреждены три российских корабля: фрегат "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Григорьевич", а также морской тральщик "Иван Голубец".
- Следует заметить, что "Адмирал Макаров" стал флагманом черноморского флота России после того, как российская "Москва" ушла под воду.
- Тогда не было официальной информации о повреждении "Адмирала Макарова", однако Кремль обвинил Великобританию в якобы подготовке украинских военных к атаке по российским кораблям.