Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Зачем Россия выводит носители "Калибров" в Средиземное море

Спикер отметил, что в Средиземном море россияне имеют постоянную оперативную группировку военно-морского флота. Оккупанты базируются там в Тартусе, что в Сирии.

Напомню, что там уже много лет продолжается конфликт, где непосредственное участие и, возможно, организацию берет именно Россия. Где они так же уничтожают народ другой страны. В принципе, то, чем они обычно занимаются,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Также заметил, что враг имеет геополитические интересы в Африке. Российский флот периодически заходит и в другие порты, где оккупантов до сих пор принимают.

Сказать, что есть какая-то конкретная цель, вероятнее всего они могут их (носители "Калибров", – 24 Канал) применить в какой-то момент для продолжения геноцида сирийского народа,

– сказал представитель ВМС.

Добавим, что по состоянию на 06:30 15 июля, по данным Военно-морских Сил ВСУ, в Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море – есть 3 корабля (носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют). Между тем в Средиземном 1 российский корабль, носители "Калибров" отсутствуют.