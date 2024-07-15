Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Зверніть увагу "Росіяни знають своє місце": речник ВМСУ про ситуацію на морі та перспективи ворожого флоту

Навіщо Росія виводить носії "Калібрів" у Середземне море

Спікер зазначив, що в Середземному морі росіяни мають постійне оперативне угруповання військово-морського флоту. Окупанти базуються там у Тартусі, що в Сирії.

Нагадаю, що там уже багато років триває конфлікт, де безпосередню участь і, можливо, організацію бере саме Росія. Де вони так само знищують народ іншої країни. В принципі, те, чим вони зазвичай займаються,

– підкреслив Дмитро Плетенчук.

Також зауважив, що ворог має геополітичні інтереси в Африці. Російський флот періодично заходить і до інших портів, де окупантів досі приймають.

Сказати, що є якась конкретна мета, найімовірніше вони можуть їх (носії "Калібрів", – 24 Канал) застосувати в якийсь момент для продовження геноциду сирійського народу,

– сказав речник ВМС.

Додамо, що станом на 06:30 15 липня, за даними Військово-морських Сил ЗСУ, у Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі – є 3 кораблі (носії крилатих ракет "Калібр" відсутні). Тим часом у Середземному 1 російський корабель, носії "Калібрів" відсутні.