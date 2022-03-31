Поэтому вероятность ракетных ударов по Одесской и других областях остается очень высокой. Об этом сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

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Наибольшую угрозу несут крылатые ракеты типа "Калибр", которые могут лететь со скоростью более 800 километров в час. Сбить их крайне трудно, поскольку они имеют заранее запрограммированную локацию и могут менять свою траекторию несколько раз. Поэтому и воздушную тревогу во время полета "Калибров" включают в основном сразу на несколько областей.

Угроза является постоянной. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Эта ракета есть на судах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря,

– пояснил Братчук.

По его словам, российский фрегат "Адмирал Макаров" уже пополнил запасы "Калибров".

Более того жестянка "Адмирал Макаров" в Севастополе пополнил свой боекомплект этими ракетами и, говорят, сейчас готова к бою,

– подчеркнул спикер Одесской ОГА.

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Информацию об "адмирале Макарове" подтвердили и в Генштабе ВСУ. Там добавляют, что враг с Черного моря может ударить ракетами по гражданским объектам.

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