Відтак імовірність ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається дуже високою. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Окупанти обстрілюють Україну "Калібрами" зі своїх кораблів

Найбільшу загрозу несуть крилаті ракети типу "Калібр", які можуть летіти зі швидкістю понад 800 кілометрів на годину. Збити їх вкрай важко, оскільки вони мають заздалегідь запрограмовану локацію і можуть змінювати свою траєкторію кілька разів. Тому й повітряну тривогу під час польоту "Калібрів" вмикають здебільшого на одразу декілька областей.

Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ця ракета є на суднах, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря,

– пояснив Братчук.

За його словами, російський фрегат "Адмірал Макаров" уже поповнив запаси "Калібрів".

Ба більше: бляшанка "Адмірал Макаров" у Севастополі поповнила свій боєкомплект цими ракетами і, кажуть, зараз готова до бою,

– наголосив речник Одеської ОВА.

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Інформацію про "Адмірала Макарова" підтвердили й у Генштабі ЗСУ. Там додають, що ворог з Чорного моря може вдарити ракетами по цивільних об'єктах.

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