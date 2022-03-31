Дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 24:00 30 березня. Український народ вже 35 діб героїчно протистоїть російським загарбникам.
Зауважте На Херсонщині окупанти знову хочуть провести фейковий "референдум", – Генштаб ЗСУ
В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калібр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров",
– мовиться у повідомленні.
Важливо – Кім показав відео влучання ракети у Миколаїв: дивіться відео