Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс . По его словам, если информация правдива, то это определенная неудача как стран Балтии, так и всего западного фронта.

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В Балтии четко сказали – никакого российского газа

Ауштрявичюс отмечает, что с начала апреля страны Балтии вообще не импортировали российский газ. К примеру, у Литвы доступна альтернатива – у них функционирует терминал для сжиженного газа. Он может обеспечить страну.

Литва имеет возможность снабжать газ на весь балтийский рынок. Однако для этого нужно его закупить в течение лета и использовать резервы для хранения в Латвии. Тогда можно избежать разных проблем со стабильностью поставок газа.

Ауштрявичюс подчеркнул, что решение об отказе от российского газа в странах Балтии было политическим. Кто-то должен начать это делать, ведь в Европе достаточно сильная привязанность к российскому газу из-за финансовых схем и политического лоббизма.

Вы помните, на сегодняшний день в ЕС нет конечного решения по российскому газу. И кому-то нужно было начинать. Кому-то надо было сказать четко и ясно – отказываемся и ищем альтернативу, –отметил евродепутат.

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Напомним, 29 июля появилась информация, что Латвия якобы возобновила закупки российского газа. Они расплачиваются за энергоноситель в евро и покупают его через посредника.

Следует добавить, что ранее Сейм Латвии утвердил, что страна полностью откажется от российского газа с 1 января 2023 года.