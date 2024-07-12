Инцидент произошел 1 июля во время спуска АС-36 с корабля. В ГУР рассказали детали инцидента.

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Россия потеряла новый глубоководный аппарат

В ГУР отметили, что в момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж корабля не справился с управлением, что привело к столкновению.

В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания.

Сейчас в России проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта.

По данным разведки, аппарат модернизировали в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года.

Россия теряет корабли

Вообще, российские корабли часто терпят аварии. Так, в конце мая в Санкт-Петербурге на реке одно прогулочное судно протаранило другое. Да и Украина за последний год значительно ухудшила положение российского флота, осуществив атаки на корабли врага в Черном и Азовском морях.