Інцидент стався 1 липня під час спуску АС-36 з корабля. У ГУР розповіли деталі інциденту.

Дивіться також "Комбат поклав два батальйони": ГУР оприлюднило перехоплення про втрати Росії у Вовчанську

Росія втратила новий глибоководний апарат

У ГУР зазначили, що у момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення.

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Наразі в Росії проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту.

За даними розвідки, апарат модернізували у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.

Росія втрачає кораблі

Узагалі, російські кораблі часто зазнають аварій. Так, наприкінці травня в Санкт-Петербурзі на річці одне прогулянкове судно протаранило інше. Та й Україна за останній рік значно погіршила становище російського флоту, здійснивши атаки на кораблі ворога у Чорному та Азовському морях.