Согласно данным российских СМИ, экипаж истребителя успел катапультироваться.

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В России самоликвидировался истребитель МиГ-31

Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте. Так что разрушений на земле нет. Предварительной причиной инцидента называют техническую неисправность.

Что известно о МиГ-31 Это двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия, созданный в СССР. Это усовершенствованный вариант советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.