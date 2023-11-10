Российские оккупанты записывают панические видео. Они жалуются из-за "двухсотого" по вине командира, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты рассказали, что все произошло внезапно. Командир возмутился из-за какой-то обиды и вытащил пистолет. Сначала он выстрелил солдату в голову, а затем выпустил еще четыре контрольных – в грудь солдату. Захватчики, на глазах которых все произошло, очень испугались. Теперь они рискуют отправиться на концерт к Кобзону как нежелательные свидетели.

Что ж, россияне традиционно в своем репертуаре. Тем временем оккупанты должны понимать, что у них не будет ни одного спокойного дня.

Что известно о потерях России

Россия несет колоссальные потери. По состоянию на 10 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 309520 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли немало оружия и техники. В частности, речь идет о более чем 5000 танках и более 10000 боевых бронированных машин.

Враг уже должен понимать, что у него нет никаких шансов на временно оккупированных территориях.