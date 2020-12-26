У испанского острова Гран-Канария в порту Лас-Пальмас произошел пожар на российском морозильном траулере "Свеаборг", погибли по меньшей мере 3 человека. Причину инцидента еще не назвали, но известно, что произошел он во время выполнения ремонтных работ.

Пожар на российском судне убил 3 ​​моряков

Сильный пожар на российском морозильном траулере "Свеаборг" (плавает под флагом Грузии) привел к трагедии – 3 человека погибли, еще 4 находятся в больнице с отравлением угарным газом и травмами. Об этом рассказали в DW .

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Возгорание произошло в машинном отделении судна 24 декабря, корабль в это время стоял в доках порта города Лас-Пальмас, что на испанском острове Гран-Канария. А потушить огонь смогли только через сутки – 25 декабря.

Боролись с огнем 9 бригад спасателей. Пожар был настолько сильным, что дым наблюдали во всем городе. На судне находились до 50 членов команды. К сожалению, спаслись не все – 3 моряков погибли.

Сейчас на корабле работают испанские специалисты, которые должны выяснить причины инцидента . По предварительным данным, возгорание произошло во время выполнения ремонтных работ.

Важно: пока нет информации о том, находились ли на судне во время пожара граждане Украины.

Что известно о судне "Свеаборг", которое горело на Канарах

"Свеаборг" – это морозильный траулер длинной 118 метров. Построили его в Польше еще в 1979 году.

Ранее судно было приписано к порту российского Калининграда, но с 2000 года владельцы и порты приписки неоднократно менялись.

16 декабря 2020 судно прибыло в Лас-Пальмас. Канарские острова используют россияне для ремонта своих судов еще с начала 1970-х годов.