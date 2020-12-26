Російський корабель горів на Канарах, загинули моряки: відео
Біля іспанського острова Гран-Канарія у порту Лас-Пальмас сталася пожежа на російському морозильному траулері "Свеаборг", загинули щонайменше 3 людини. Причину інциденту ще не назвали, але відомо, що стався він під час виконання ремонтних робіт.
Пожежа на російському судні вбила 3 моряків
Сильна пожежа на російському морозильному траулері "Свеаборг" (плаває під прапором Грузії) призвела до трагедії – 3 людини загинули, ще 4 перебувають у лікарні з отруєнням чадним газом та травмами. Про це розповіли у DW.
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Займання сталося у машинному відділенні судна 24 грудня, корабель у цей час стояв у доках порту міста Лас-Пальмас, що на іспанському острові Гран-Канарія. А загасити вогонь змогли тільки через добу – 25 грудня.
Боролися з вогнем 9 бригад рятувальників. Пожежа була настільки сильною, що дим спостерігали у всьому місті. На судні перебували до 50 членів команди. На жаль, врятувалися не всі – 3 моряків загинули.
Зараз на кораблі працюють іспанські фахівці, які повинні з'ясувати причини інциденту. За попередніми даними, займання сталося під час виконання ремонтних робіт.
Що відомо про судно "Свеаборг", яке горіло на Канарах
- "Свеаборг" – це морозильний траулер 118 метрів завдовжки. Збудували його у Польщі ще в 1979 році.
- Раніше судно було приписано до порту російського Калінінграда, але з 2000 року власники й порти приписки неодноразово змінювалися.
- 16 грудня 2020 року судно прибуло в Лас-Пальмас. Канарські острови використовують росіяни для ремонту своїх суден ще з початку 1970-х років.
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