Біля іспанського острова Гран-Канарія у порту Лас-Пальмас сталася пожежа на російському морозильному траулері "Свеаборг", загинули щонайменше 3 людини. Причину інциденту ще не назвали, але відомо, що стався він під час виконання ремонтних робіт.

Пожежа на російському судні вбила 3 моряків

Сильна пожежа на російському морозильному траулері "Свеаборг" (плаває під прапором Грузії) призвела до трагедії – 3 людини загинули, ще 4 перебувають у лікарні з отруєнням чадним газом та травмами. Про це розповіли у DW.

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Займання сталося у машинному відділенні судна 24 грудня, корабель у цей час стояв у доках порту міста Лас-Пальмас, що на іспанському острові Гран-Канарія. А загасити вогонь змогли тільки через добу – 25 грудня.

Боролися з вогнем 9 бригад рятувальників. Пожежа була настільки сильною, що дим спостерігали у всьому місті. На судні перебували до 50 членів команди. На жаль, врятувалися не всі – 3 моряків загинули.

Зараз на кораблі працюють іспанські фахівці, які повинні з'ясувати причини інциденту. За попередніми даними, займання сталося під час виконання ремонтних робіт.

Важливо: наразі немає інформації щодо того, чи перебували на судні під час пожежі громадяни України.

Що відомо про судно "Свеаборг", яке горіло на Канарах

"Свеаборг" – це морозильний траулер 118 метрів завдовжки. Збудували його у Польщі ще в 1979 році.

Раніше судно було приписано до порту російського Калінінграда, але з 2000 року власники й порти приписки неодноразово змінювалися.

16 грудня 2020 року судно прибуло в Лас-Пальмас. Канарські острови використовують росіяни для ремонту своїх суден ще з початку 1970-х років.

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