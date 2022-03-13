Об этом сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк в соцсетях.

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По его словам, только в этом полку потери оккупантов составляют более 300 военнослужащих из Волгограда.

Погибших российских солдат после боевых действий на территории Украины доставляют в морги в Ростов-на-Дону, после чего отправляют в Камышин для дальнейшего захоронения,

– рассказал Цымбалюк.

Добавим, что всего с начала полномасштабного наступления России на Украину кафиры потеряли ориентировочно 12 тысяч человек личного состава. Кроме того, ВСУ уничтожили 374 танка, 1226 боевых бронированных машин, 140 артиллерийских систем, 74 самолета и 86 вертолетов.

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Текст публикации Романа Цымбалюка:

В 33 мотострелковом полку (в/ч 82717, г. Камышин, Волгоградская область) потери убитыми составляют более 300 военнослужащих. Погибших российских солдат после боевых действий на территории Украины доставляют в морги в Ростов-на-Дону, после чего отправляют в Камышин для дальнейшего захоронения.