Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк у соцмережах.

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За його словами, лише у цьому полку втрати окупантів складають понад 300 військовослужбовців із Волгограда.

Загиблих російських солдатів після бойових дій на території України доставляють у морги в Ростов-на-Дону, після чого відправляють до Камишина для подальшого поховання,

– розповів Цимбалюк.

Додамо, що загалом від початку повномасштабного наступу Росії на Україну окупанти втратили орієнтовно 12 тисяч осіб особового складу. Окрім того, ЗСУ знищили 374 танки, 1226 бойових броньованих машин, 140 артилерійських систем, 74 літаки та 86 гелікоптерів.

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Текст публікації Романа Цимбалюка:

У 33 мотострілецькому полку (в/ч 82717, м. Камишин, Волгоградська область) втрати вбитими становлять понад 300 військовослужбовців. Загиблих російських солдатів після бойових дій на території України доставляють у морги в Ростов-на-Дону, після чого відправляють до Камишина для подальшого поховання.