Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Помітно, що окупанти із кожним днем зазнають нових великих втрат.

Увага Тема "денацифікації" у переговорах більше не звучить, – Подоляк

Загальні бойові втрати противника: детальніше

  • особового складу – понад 12 тисяч осіб;
  • танків – 374 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 1 226 одиниць;
  • артилерійських систем – 140 одиниць,
  • РСЗВ – 62,
  • засоби ППО – 34,
  • літаків – 74,
  • гелікоптерів – 86,
  • автомобільної техніки – 600,
  • кораблі /катери – 3,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.

Зауважимо, що інформація ще уточнюється, оскільки через інтенсивні бої рахувати точно – важко.

Варто глянути – великі втрати окупанта: дивіться відео