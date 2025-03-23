Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Российские войска снова атаковали Херсон

В результате попаданий вражеских боеприпасов в одном из районов Херсона по разным адресам произошло разрушение и последующее возгорание трех жилых домов.

В ГСЧС отметили, что спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны российских войск, ликвидировали пожары.

К счастью, на местах, где проводилась работа пожарно-спасательных подразделений, обошлось без пострадавших.

Спасатели показали последствия ударов по Херсону / Фото: ГСЧС Херсонщины

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К слову, недавно в сети появились кадры еще одной жестокой атаки россиян на гражданских людей в Херсоне. На опубликованном видео можно увидеть, как оккупанты цинично ударили дроном по украинцам, которые ремонтировали крышу здания после предыдущей атаки.