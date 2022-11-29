Оккупант пожаловался, что сначала сидел в окопе. Однако впоследствии захватчика выгнали оттуда свои же.

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Они говорят: выходи, здесь места нет. Я отправился в другой окоп. Здесь уже "птичка" летала ваша. Так из окопа в окоп бегал. Арта летала,

– рассказал оккупант.

Когда враг понял, что вот-вот станет "двухсотым", решил сдаваться в плен. Однако сначала не понимал, куда. Тогда оккупант стал, смотрел на дрон и махал рукой.

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Генштаб заявил о колоссальных потерях врага

Российские захватчики несут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 29 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт в Кобзон отправились 88 380 захватчиков. Кроме того, уничтожили:

танков – 2911 (+3),

боевых бронированных машин – 5866 (+5),

артиллерийских систем – 1901 (+2),

РСЗО – 395,

средства ПВО – 209,

самолетов – 280 (+2),

вертолетов – 261,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555,

крылатые ракеты – 531,

кораблей /катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),

специальной техники – 163.

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