Окупант побідкався, що спершу сидів в окопі. Однак згодом загарбника вигнали звідти свої ж.

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Вони кажуть: виходь, тут місця нема. Я пішов в інший окоп. Тут вже "пташка" літала ваша. Так із окопу в окоп бігав. Арта літала,

– розповів окупант.

Коли ворог зрозумів, що от-от стане "двохсотим", вирішив здаватися у полон. Однак спершу не розумів, куди. Тоді окупант став, дивився на дрон й махав рукою.

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Генштаб заявив про колосальні втрати ворога

Російські загарбники зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 29 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили 88 380 окупантів. Окрім того, знищили:

танків – 2911 (+3),

бойових броньованих машин – 5866 (+5),

артилерійських систем – 1901 (+2),

РСЗВ – 395,

засоби ППО – 209,

літаків– 280 (+2),

гелікоптерів – 261,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555,

крилаті ракети – 531,

кораблі /катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7),

спеціальна техніка – 163.

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