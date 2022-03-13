Данные портала Marine Traffic свидетельствуют, что судно переплыло из порта Барселоны в Тиват. Черногория же, напомним, не является членом Евросоюза, поэтому там яхту не арестуют.

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Абрамович спрятал свою 139-метровую яхту от санкций

Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции оттуда не дадут оснований арестовать судно. Это и побудило, очевидно, олигарха из России Романа Абрамовича перевезти свою 139-метровую яхту Solaris из Испании именно в Черногорию.

Однако Евросоюз пока не ввел санкций против Абрамовича, поэтому тот действует на опережение.

В то же время санкции со стороны Великобритании и США уже ощутимо ударили по олигарху.

Скажем, он вынужден продавать футбольный клуб "Челси".

И не может продать свои доли в бизнесах в США (там эти доли просто заморозили).

А обвиняют Абрамовича в причастности к "дестабилизации Украины" , подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости через "Евраз" – это металлургическая компания, выполнявшая оборонные заказы России.