По данным СМИ, гражданство Абрамович получил как потомок общины сефардских евреев. Они обитали на Пиренейском полуострове.
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Документы на оформление Абрамович подал еще в октябре 2020 года. Процедура завершилась весной 2021 года.
Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальского еврейского сообщества. Олигарх был ее партнером.
Пока ни Абрамович, ни его представители не комментировали новость.
Абрамович – в списке самых богатых людей России
- Весной 2021 года Абрамович в очередной раз вошел в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Олигарх занял 12-е место. Его состояние оценили в 14,5 миллиардов долларов.
- В рейтинге Real Time Billionaires (самых богатых людей планеты) Абрамович занимает 145-е место. Тогда Bloomberg оценил состояние олигарха в 17,6 миллиарда долларов.