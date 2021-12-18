По данным СМИ, гражданство Абрамович получил как потомок общины сефардских евреев. Они обитали на Пиренейском полуострове.

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Документы на оформление Абрамович подал еще в октябре 2020 года. Процедура завершилась весной 2021 года.

Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальского еврейского сообщества. Олигарх был ее партнером.

Пока ни Абрамович, ни его представители не комментировали новость.

Абрамович – в списке самых богатых людей России

Весной 2021 года Абрамович в очередной раз вошел в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Олигарх занял 12-е место. Его состояние оценили в 14,5 миллиардов долларов.

В рейтинге Real Time Billionaires (самых богатых людей планеты) Абрамович занимает 145-е место. Тогда Bloomberg оценил состояние олигарха в 17,6 миллиарда долларов.

Заметьте! Абрамович – владелец футбольного клуба Челси. Его олигарх приобрел еще в далеком 2003 году.