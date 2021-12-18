За даними ЗМІ, громадянство Абрамович отримав як нащадок громади сефардських євреїв. Вони мешкали на Піренейському півострові.

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Документи на оформлення Абрамович подав ще у жовтні 2020 року. Процедура завершилася навесні 2021 року.

Походження Абрамовича підтвердила сефардська комісія португальської єврейської спільноти. Олігарх був її партнером.

Наразі ні Абрамович, ні його представники не коментували новину.

Абрамович – у списку найбагатших людей Росії

Навесні 2021 року Абрамович вкотре увійшов до рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. Олігарх посів 12-е місце. Його статок оцінили у 14,5 мільярдів доларів.

У рейтингу Real Time Billionaires (найбагатших людей планети) Абрамович займає 145-е місце. Тоді Bloomberg оцінив статки олігарха в 17,6 мільярда доларів.

Зауважте! Абрамович – власник футбольного клубу Челсі. Його олігарх придбав ще у далекому 2003 році.