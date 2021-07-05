Состояние здоровья Москальковой оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источник.

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Москалькова госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, чувствует себя удовлетворительно,

– сказал собеседник.

По его словам, российский обмудсмен продолжает лечение под наблюдением врачей. В то же время работа в аппарате уполномоченного по правам человека – продолжается.

Обратите внимание! Москалькова в июле 2019 года в Киеве встретилась с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Тогда омбудсмены обсуждали освобождение украинцев, находящихся в плену в России, и удерживаемых в Украине россиян.

Ситуация с коронавирусом в России