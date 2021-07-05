Состояние здоровья Москальковой оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источник.

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Москалькова госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, чувствует себя удовлетворительно,
 – сказал собеседник.

По его словам, российский обмудсмен продолжает лечение под наблюдением врачей. В то же время работа в аппарате уполномоченного по правам человека – продолжается.

Ситуация с коронавирусом в России

  • По состоянию на 5 июля в России зафиксировали более 5 миллионов 500 тысяч случаев заражения COVID-19.
  • Победить смертельную болезнь смогли более 5 миллионов пациентов. Умерли почти 140 тысяч человек.
  • За прошедшие сутки, 4 июля, на территории страны-агрессора обнаружили более 24 тысяч инфицированных.