Стан здоров'я Москалькової оцінюється як задовільний. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на джерело.

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Москалькова госпіталізована з діагнозом коронавірусна інфекція, почуває себе задовільно,

– сказав співрозмовник.

За його словами, російська обмудсменка продовжує лікування під наглядом лікарів. Водночас робота в апараті уповноваженого з прав людини – триває.

Зверніть увагу! Москалькова у липні 2019 року в Києві зустрілася з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою. Тоді омбудсменки обговорювали звільнення українців, що перебувають у полоні Росії, та утримуваних в Україні росіян.

Ситуація з коронавірусом у Росії