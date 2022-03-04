Об этом сообщили в телеграм-каналах. Там также опубликовали фото тела пилота бомбардировщика. Больше деталей пока неизвестно.

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ВСУ продолжают уничтожать авиацию противника

Украинские военные 4 марта уничтожили российский Су-25. Это произошло возле поселка Макаров на Киевщине. Об уничтожении Су-25 вместе с пилотом также сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Под Волноваху Россия отправила вертолет за своим катапультировавшимся пилотом, однако украинские военные сесть ему не дали. ВСУ воздушное судно сбили.

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