Про це повідомили у телеграм-каналах. Там також опублікували фото тіла пілота бомбардувальника. Більше деталей – наразі невідомо.

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ЗСУ продовжують знищувати авіацію противника

Українські військові 4 березня знищили російський Су-25 . Це сталось біля селища Макарів на Київщині. Про знищення Су-25 разом з пілотом також повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Під Волноваху Росія відправила вертоліт за своїм пілотом, що катапультувався. Проте українські військові сісти йому не дали. ЗСУ повітряне судно збили.

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