Вчера страну покинул политик Дмитрий Гудков, уголовное преследование которого по надуманному поводу вызвано, скорее всего, его высокими шансами на победу в Москве на сентябрьских выборах в Госдуму.

Интересно Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину

Интересно, если бы Алексей Навальный сегодня решал, стоит ему возвращаться в Россию или нет – он бы вернулся?

Если к Навальному и его сторонникам (Милову, Волкову, Жданову) у властей могли быть претензии в отношении их призывов к уличным протестам, то случай Гудкова – другой.

Он в организации подобной активности заметен не был, собирался пойти на выборы от умеренного "Яблока".

Дмитрий Гудков / Фото BBC

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Мы имеем здесь дело с эскалацией репрессий.

Их круг не просто расширяется. Они переходят на качественно иной уровень.

Остается только порадоваться, что Дмитрий Гудков успел уехать из России.