Теперь же российские силовики заявили, что в результате попадания был ликвидирован российский полковник Сергей Постовалов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об оккупанте

По информации российских СМИ, 53-летний оккупант являлся заместителем начальника управления МВД в Воронежской области. После начала полномасштабной войны его перевели в оккупированную Россией часть Херсонской области.

10 июня базу отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе обстреляли, когда там с визитом находился российский министр торговли Денис Мантуров. В этот же день стало известно, что под обстрел попал и сам Постовалов.



ВСУ ликвидировали полковника Постовалова / Фото из соцсетей

В "Партизане" был и Сальдо

После прилета ряд телеграмм-каналов сообщил, что коллаборант Владимир Сальдо якобы был в этом отеле и получил ранения. Украинские источники пишут, что гауляйтер в больнице. Пророссийские же уверяют, что он жив, но таки был в городе прилета.

Подтверждений или опровержений этого от оккупационных властей пока нет.

Кроме того, партизанское движение "Атеш" опубликовало в своих каналах интригующее сообщение. Партизаны коротко написали "Сальдо". Можем предположить, что с гауляйтером случилась какая-то беда, а "Атеш" намекают, что возьмут за это ответственность.