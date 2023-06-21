Тепер же російські силовики заявили, що внаслідок влучання було ліквідовано російського полковника Сєргєя Постовалова. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про окупанта

За інформацією російських ЗМІ, 53-річний окупант був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області. Після початку повномасштабної війни його перевели до окупованої Росією частини Херсонської області.

10 червня базу відпочинку на Арабатській Стрілці в Генічеському районі обстріляли, коли там із візитом перебував російський міністр торгівлі Денис Мантуров. Цього ж дня стало відомо, що під обстріл потрапив і сам Постовалов.



ЗСУ ліквідували полковника Постовалова / Фото з соцмереж

В "Партизані" був і Сальдо

Після прильоту низка телеграм-каналі повідомила, що колаборант Володимир Сальдо нібито був у цьому готелі і отримав поранення. Українські джерела пишуть, що гауляйтер в лікарні. Натомість проросійські запевняють, що він живий, але таки був у місті прильоту.

Підтверджень чи спростувань цього від окупаційної влади поки що немає.

Крім того, партизанський рух "Атеш" опублікував у свої каналах інтригуюче повідомлення. Партизани коротко написали "Сальдо". Можемо припустити, що з гауляйтером таки трапилась якась біда, а "Атеш" натякають, що візьмуть за це відповідальність.