Владимир Соловьев в своей программе сравнил Адольфа Гитлера и оппозиционного политика Алексея Навального. Российский пропагандист попытался проанализировать их смелость и уважение.

Соловьев назвал Гитлер очень смелым человеком, добавив, что Навальный им не является.

Читайте также Самые большие фейлы пропаганды Кремля в 2020 году: антирейтинг от издания Еврокомиссии

Детали заявления пропагандиста Соловьева

В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – 24 канал) Гитлер не косил от армии. Воевал и воевал отважно во время Первой мировой войны,

– заявил Соловьев.

Он добавил, что с понятием уважения в России "стало как-то странно".

Как отреагировали в Госдуме

После этого депутат от Коммунистической партии России Валерий Рашкин направил запрос российскому генпрокурору. В заявлении он указал, что Соловьев назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал отважно во время Первой мировой войны".

Депутат попросил генпрокурора проверить эти высказывания на предмет нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Обратите внимание! Недавно популярная социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева. В компании уточнили, что блокирование инициировали пользователи. А вот российский пропагандист почему-то думает, что причина в том, что "его боятся".