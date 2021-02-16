Российский пропагандист Соловьев рассказал, почему Гитлер "был лучше" Навального: видео
Владимир Соловьев в своей программе сравнил Адольфа Гитлера и оппозиционного политика Алексея Навального. Российский пропагандист попытался проанализировать их смелость и уважение.
Источник:РБК
Соловьев назвал Гитлер очень смелым человеком, добавив, что Навальный им не является.
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Детали заявления пропагандиста Соловьева
В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – 24 канал) Гитлер не косил от армии. Воевал и воевал отважно во время Первой мировой войны,
– заявил Соловьев.
Он добавил, что с понятием уважения в России "стало как-то странно".
Как отреагировали в Госдуме
После этого депутат от Коммунистической партии России Валерий Рашкин направил запрос российскому генпрокурору. В заявлении он указал, что Соловьев назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал отважно во время Первой мировой войны".
Депутат попросил генпрокурора проверить эти высказывания на предмет нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
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