Европейское издание EUvsDisinfo обнародовало дайджест самых позорных провалов пропаганды Кремля в 2020 году. В материале, в частности, говорится о деле об отравлении Алексея Навального, атаке против вакцин от COVID-19, а также о ситуации в Беларуси. Заметим, что EUvsDisinfo выходит под эгидой Еврокомиссии.

В своем материале журналисты отметили, что дезинформация действует как яд для любой демократической системы, поскольку ложь впрыскивается в демократический диалог, запугивая и дезориентируя людей. Поэтому традиционно подвели итоги, собрав вместе наиболее неуклюжие ошибки прокремлевских источников дезинформации. Соответствующее сообщение появилось на сайте EUvsDisinfo.

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Рейтинг самых позорных провалов кремлевских пропагандистов от EUvsDisinfo

Первую позицию занимает ситуация с отравлением российского опозиционого политика Алексея Навального. А также дальнейшее разоблачение ФСБ России в совершении этого преступления. Также говорится о разговоре самого оппозиционера с одним из отравителей. Журналисты подчеркивают, что это стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету самого Кремля.

А также дальнейшее разоблачение ФСБ России в совершении этого преступления. Также говорится о разговоре самого оппозиционера с одним из отравителей. Журналисты подчеркивают, что это стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету самого Кремля. На втором месте оказалась информационная атака российских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость прививки непроверенной российской вакциной. Кроме того, прокремлевские СМИ заявляли о способности западных вакцин превращать людей в обезьян. Но перестали об этом говорить после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость прививки непроверенной российской вакциной. Кроме того, прокремлевские СМИ заявляли о способности западных вакцин превращать людей в обезьян. Но перестали об этом говорить после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству. Третью позицию позора авторы отдали российскому режиссеру Никите Михалкову. Он в своей программе пытался выдать подделаные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательством манипуляций со стороны самих демонстрантов. Однако его на этом поймали сами российские журналисты.

Он в своей программе пытался выдать подделаные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательством манипуляций со стороны самих демонстрантов. Однако его на этом поймали сами российские журналисты. Четвертая ступень неуклюжей лжи досталась самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Тот пытался убедить своих граждан и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране. Делал он это с помощью сфабрикованных пленок разговора между якобы представителями западных спецслужб. Но в итоге сам буквально превратился в посмешище.

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Пятое непочетное место получил знатный пропагандист Владимир Соловьев. А именно ситуация, при которой с умным видом пытался выдать фрагменты компьютерной игры ARMA 3 за реальный бой в Нагорном Карабахе. И его даже не удивила графика невысокого качества. К этому игровую компьютерную графику пыталось использовать российское Министерство обороны для иллюстрации боевых действий в Сирии.

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Шестую позицию авторы отдали одному в армянских изданий. Они с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрились найти шалости "иллюминатов" в провоцировании войны в Нагорном Карабахе. А "доказательства" такого вмешательства нашли в видеоклипе Леди Гаги. Подобный подход, отмечает EUvsDisinfo, используют и центральные российские издания. Например, газета "Комсомольская правда", не устает искать мистические знаки в западных источниках, вроде обложки журнала The Economist.

Седьмую строчку позора получили депутаты Госдумы. Парламентарии в многочисленных шоу тв публичных выступлениях сами стали источником невероятно нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что "США атакуют Россию с помощью климатического оружия".

Парламентарии в многочисленных шоу тв публичных выступлениях сами стали источником невероятно нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что "США атакуют Россию с помощью климатического оружия". А 8 место досталось представителям городской власти Петербурга. Те под предлогом "санитарных нарушений" пытались закрыть заведение под названием "Zoom-кафе". В итоге чиновники заслужили неслыханный позор, ведь таким образом хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе. Последняя с заведением питания не имеет ничего общего, кроме элемента названия.

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Всего в 2020 году информационная база EUvsDisinfo пополнилась 10 тысячами случаев подобной бессмысленной дезинформации, порочащей только ее авторов. В то же время даже такая примитивная дезинформация может быть опасной, ведь способна убивать людей.

Мы можем смеяться над очевидной ложью Лукашенко, пока не вспомним, что он является кровавым диктатором, применяет насилие против мирного протеста. Мы можем иронизировать над российскими тезисами о "западных кукловодах", пока не вспомним, что за ними – антисемитизм и гомофобия. Мы можем улыбнуться мемам о ФСБ, которое отравляет исподнее Алексея Навального, пока не вспомним, что это было циничное и спланированное покушение на убийство,

– отмечают авторы EUvsDisinfo.

По их словам, наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов. А их ложь и манипуляции являются частью ожесточенной атаки на демократию".