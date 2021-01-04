Європейське видання EUvsDisinfo оприлюднило дайджест найбільш ганебних провалів пропаганди Кремля у 2020 році. У матеріалі, зокрема, мовиться про справу щодо отруєння Олексія Навального, атаку проти вакцин від COVID-19, а також про ситуацію в Білорусі. Зауважимо, що EUvsDisinfo виходить під егідою Єврокомісії.

У своєму матеріалі журналісти наголосили, що дезінформація діє як отрута для будь-якої демократичної системи, оскільки брехня вприскується у демократичний діалог, залякуючи та дезорієнтуючи людей. Тому традиційно підбили підсумки року, зібравши разом найбільш незграбні помилки прокремлівських джерел дезінформації. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті EUvsDisinfo.

Радимо ознайомитися Отруєння Навального та непохитний Лукашенко: головні міжнародні скандали 2020 року

Рейтинг найганебніших провалів кремлівських пропагандистів від EUvsDisinfo

Першу позицію посідає ситуація з отруєнням російського опозиціоного політика Олексія Навального. А також подальше викриттям ФСБ Росії у скоєнні цього злочину. Також мовиться про розмову самого опозиціонера з одним із отруйників. Журналісти підкреслюють, що це стало важким ударом як по репутації ФСБ, так і по авторитету самого Кремля.

На другому місці опинилася інформаційна атака російських пропагандистів проти вакцин від COVID-19. У інформаційній базі EUvsDisinfo за рік зібрано понад 700 випадків дезінформації, спрямованої як проти вакцин, так і проти самої вакцинації. Але пропагандисти повністю дискредитували власні конспірологічні теорії, коли почали проштовхувати аудиторії необхідність щеплення неперевіреною російською вакциною. Крім того, прокремлівські ЗМІ заявляли про здатність західних вакцин перетворювати людей на мавп. Але перестали про це говорити після того, як отримали запрошення від британсько-шведської компанії AstraZeneca до ймовірного співробітництва.

Третю позицію ганьби автори віддали російському режисеру Микиті Міхалкову. Він у власній програмі намагався видати підроблені спецслужбами знімки білоруських протестів за доказ маніпуляцій з боку самих демонстрантів. Однак його на цьому упіймали самі ж російські журналісти.

Четверта сходинка незграбної брехні дісталася самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Той намагався переконати своїх громадян і міжнародну спільноту у змові Заходу та у зовнішньому управлінні масовими протестами в країні. Робив він це з допомогою сфабрикованих плівок розмови між нібито представниками західних спецслужб. Але у підсумку сам буквально перетворився на посміховисько.

Зверніть увагу Міцний горішок Лукашенко: як у мережі кепкують із "запису розмови Берліна й Варшави"

П'яте непочесне місце отримав знатний пропагандист Володимир Соловйов. А саме ситуація, коли він із розумним виглядом намагався видати фрагменти комп'ютерної гри ARMA 3 за реальний бій у Нагірному Карабасі. І його навіть не здивувала графіка невисокої якості. До цього ігрову комп'ютерну графіку намагалося використати російське Міністерство оборони для ілюстрації бойових дій в Сирії.

"Зоряні війни" від Соловйова в розповіді про Нагірний Карабах: дивіться відео

Шосту позицію автори віддали одному в вірменських видань. Вони з використанням кремлівських кліше дезінформації та конспірології примудрилися знайти витівки "ілюмінатів" у провокуванні війни у Нагірному Карабасі. А "докази" такого втручання знайшли у відеокліпі Леді Гаги. Подібний підхід, зазначає EUvsDisinfo, використовують і центральні російські видання. Наприклад, газета "Комсомольська правда", яка не втомлюється шукати містичні знаки у західних джерелах, на кшталт обкладинки журналу The Economist.

Сьому сходинку ганьби отримали депутати російської Держдуми. Парламентарі у численних шоу тв публічних виступах самі стали джерелом неймовірно безглуздих фейків, на зразок "Данських борделів для зоофілів" або тверджень, що "США атакують Росію за допомогою кліматичної зброї".

А 8 місце дісталося представникам міської влади Петербурга. Ті під приводом "санітарних порушень" намагалися закрити заклад під назвою "Zoom-кафе". У підсумку чиновники заслужили на нечувану ганьбу, адже таким чином хотіли зупинити віртуальний ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформі. Остання із закладом харчування не має нічого спільного, окрім елементу назви.

До речі Донбас розвернутий обличчям до Росії: Кремль звинуватили у фінансуванні пропаганди

Загалом у у 2020 році інформаційна база EUvsDisinfo поповнилася 10 тисячами випадків подібної безглуздої дезінформації, яка ганьбить лише її авторів. Водночас навіть така примітивна дезінформація може бути небезпечною, адже здатна вбивати людей.

Ми можемо сміятися над очевидною брехнею Лукашенка, поки не згадаємо, що він є кривавим диктатором, що застосовує насильство проти мирного протесту. Ми можемо іронізувати над російськими тезами про "західних ляльководів", поки не згадаємо, що за ними – антисемітизм та гомофобія. Ми можемо посміхнутися мемам про ФСБ, яке отруює спіднє Олексія Навального, поки не згадаємо, що це був цинічний та спланований замах на вбивство,

– наголошують автори EUvsDisinfo.

За їхніми словами, найбільш ганебною частиною всіх цих випадків є відсутність будь-якого каяття з боку їх авторів. А їхня брехня і маніпуляції є частиною запеклої атаки на демократію".