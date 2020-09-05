З легкої руки Олександра Лукашенка Білорусь опублікувала "запис переговорів Берліна й Варшави" на тему отруєння Олексія Навального. І все б нічого, якби невідомі перемовники у записі не назвали Лукашенка "міцним горішком". Соцмережі підхопили фразу та вибухнули жартами й кепкуваннями.

Іронія і жарти – саме так здебільшого у соцмережах відреагували на публікацію запису "перехопленої розмови Берліна з Варшавою". 24 канал зібрав кілька цікавих жартів, відеообробок та фотожаб з цього приводу.

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Одразу зауважимо, чимало користувачів соцмереж вважають, що розмова "Німеччини й Польщі" звучить вкрай фальшиво і неприродно. А найбільше зачепила людей фраза, що "президент Лукашенко виявився міцним горішком".

Звісно, чимало творців мемів згадали про однойменний голлівудський фільм, а Лукашенка разом із тим перехрестили з "міцного горішка" на "міцного картоплика".

Лукашенко, "перехоплені переговори" і "міцний горішок": меми, фотожаби та жарти з соцмереж

Телеграм-канал Mash наклав звуковий ряд переговорів на кадри з "Міцного горішка". Вийшло кумедно.

Ще один цікавий відеоряд – зі згадкою про популярний жарт "а що там із грошима".

Ще трохи кумедного Верещук із зеленою парасолькою "пролетіла" над Києвом: мережа вибухнула жартами