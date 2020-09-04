У Росії трапився курйозний інцидент за участі лідера місцевої "Комуністичної партії" Геннадія Зюганова. Той обмовився, поставивши в один ряд росіян, євреїв, ромів, поляків "й іншу сволоту".

Курйоз трапився, коли Геннадій Зюганов 3 вересня виступав біля кремлівської стіни з нагоди 75-ої річниці завершення Другої світової війни. Відео з цим інцидентом розійшлося соціальними мережами, повідомляє 24 канал.

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Політик заявив, що Росія буцімто тричі прикривала Європу від різних ординських навал. Одним з таких випадків він пригадав французького імператора Наполеона, якого під Москвою "розбили на друзки".

Був і Гітлер, який побудував концтабори й спалював в печах всіх підряд – і росіян, і євреїв, ромів, поляків і всю іншу сволоту,

– заявив Зюганов.

Втім на сайті "Комуністичної партії" Росії частину про "іншу сволоту" вирішили прибрати з новини про виступ очільника партії. Також цей момент вирізали з відеозапису з виступу Геннадія Зюганова.

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Коротко про Геннадія Зюганова: