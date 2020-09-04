Голова "Компартії" Росії заявив, що Гітлер "спалював росіян й іншу сволоту": курйозне відео
У Росії трапився курйозний інцидент за участі лідера місцевої "Комуністичної партії" Геннадія Зюганова. Той обмовився, поставивши в один ряд росіян, євреїв, ромів, поляків "й іншу сволоту".
Курйоз трапився, коли Геннадій Зюганов 3 вересня виступав біля кремлівської стіни з нагоди 75-ої річниці завершення Другої світової війни. Відео з цим інцидентом розійшлося соціальними мережами, повідомляє 24 канал.
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Політик заявив, що Росія буцімто тричі прикривала Європу від різних ординських навал. Одним з таких випадків він пригадав французького імператора Наполеона, якого під Москвою "розбили на друзки".
Був і Гітлер, який побудував концтабори й спалював в печах всіх підряд – і росіян, і євреїв, ромів, поляків і всю іншу сволоту,
– заявив Зюганов.
Втім на сайті "Комуністичної партії" Росії частину про "іншу сволоту" вирішили прибрати з новини про виступ очільника партії. Також цей момент вирізали з відеозапису з виступу Геннадія Зюганова.
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Коротко про Геннадія Зюганова:
- Це 76-річний російський політик, лідер "Комуністичної партії" і її фракції в Державній Думі. З 1996 до 2012 року чотири рази балотувався на пост президента Росії, щоразу посідаючи друге місце.
- Він відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Зюганов активно виступав за анексію Криму й поділ України. У Росії саме "Компартія" курує бойовиків на українському Донбасі.