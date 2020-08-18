Російський пропагандист Володимир Соловйов мав намір розповісти росіянам про "справжні події в Білорусі". Та щось пішло не так, і білоруський працівник БелАЗу замість душевної історії продемонстрував пропагандисту власні геніталії.

Цей інцидент згодом прибрали зі стріму, але оскільки він відбувся в прямому ефірі, глядачі змогли його зафільмувати. Про це пише 24 канал.

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З самого початку все йшло за звичним для російської пропаганди сценарієм. Володимир Соловйов розповідав про білоруських протестувальників, які "намагаються зруйнувати власну країну".

Згодом він включив у прямий ефір глядача Анатолія – працівника білоруського державного заводу БелАЗ. Пропагандист попросив у чоловіка, аби той розповів йому про ситуацію в Білорусі.

"Зараз розповім", – сказав Анатолій. Тоді він, мабуть, подумав, що інформацію краще подати під звичним для російських пропагандистів кутом. Білоруський протестувальник опустив камеру вниз і продемонстрував власні геніталії. Його одразу ж відключили з ефіру.

Зрозуміло. Красень! Молодець! От бачите: молодець, добре показав. Єдине можу сказати, що в БелАЗа побільші, але це було смішно,

– не розгубився Соловйов. Мабуть, йому не вперше довелося таке переживати.

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