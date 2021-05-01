Это абсолютно российский реванш, – Устинова о попытке Портнова переписать историю Майдана
Недавно бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов пытался доказать, что в учебниках описание событий Майдана должны пересмотреть. Главная проблема в этом – судебная система Украины.
Источник:24 канал
Такое мнение в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале выразила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова. Она добавила, что это уже не первый раз Портнов "ходит по судам" в разных делах.
Внимание Апелляционный суд отказал Портнову в деле о пересмотре учебников по истории
О Революцию Достоинства и "перепись истории"
"Мы же понимаем, что это абсолютно российский реванш. Господин Портнов уже не впервые идет в суд", – отметила Устинова.
На фразу журналистки, что 17 февраля именно для того это постановление и принимали, чтобы Портнов ничего не смог сделать, Устинова ответила: "Посмотрите на ОАСК (Окружной админсуд – 24 канал) и какие решения у нас принимают. У нас нет судебной системы и это проблема".
Наша система – это та, в которой сидят оборотни в мантиях, которые как хотят, так и трактуют закон,
– считает Устинова.
Она добавила, что помешать Портнову – это была одна из причин постановления, их на самом деле достаточно много. В частности, и помощь в международных судах.
"Это было очень важно также для семей погибших, которые понимали, что это признание их близких, погибших за то, чтобы в их стране была демократия и будущее", – подытожила она.
Портнов обратился в суд, чтобы переписать историю: коротко
- Андрей Портнов обратился в МОН с требованием пересмотреть 8 учебников для 5 – 11 классов по истории Украины и другие пособия, в которых описание событий Революции достоинства.
- МОН отклонил это требование и тогда Портнов обратился в Окружной админсуд Киева. Он заявлял, что в учебниках история Майдана излагаются "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержат признаки искажения информации".
- ОАСК встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования.
- 20 апреля в Шестом апелляционном административном суде сообщили, что информация о принятии судом решения в пользу Андрея Портнова по пересмотру учебников по истории не соответствует действительности.
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