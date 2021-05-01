Недавно бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов пытался доказать, что в учебниках описание событий Майдана должны пересмотреть. Главная проблема в этом – судебная система Украины.

Такое мнение в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале выразила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова. Она добавила, что это уже не первый раз Портнов "ходит по судам" в разных делах.

Внимание Апелляционный суд отказал Портнову в деле о пересмотре учебников по истории

О Революцию Достоинства и "перепись истории"

"Мы же понимаем, что это абсолютно российский реванш. Господин Портнов уже не впервые идет в суд", – отметила Устинова.

На фразу журналистки, что 17 февраля именно для того это постановление и принимали, чтобы Портнов ничего не смог сделать, Устинова ответила: "Посмотрите на ОАСК (Окружной админсуд – 24 канал) и какие решения у нас принимают. У нас нет судебной системы и это проблема".

Наша система – это та, в которой сидят оборотни в мантиях, которые как хотят, так и трактуют закон,

– считает Устинова.

Она добавила, что помешать Портнову – это была одна из причин постановления, их на самом деле достаточно много. В частности, и помощь в международных судах.

Справка. Портнов работал на команду Виктора Януковича. Вероятно, именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, которые были направлены против Евромайдана. После Революции Достоинства он бежал в Россию, а затем жил в Австрии.

"Это было очень важно также для семей погибших, которые понимали, что это признание их близких, погибших за то, чтобы в их стране была демократия и будущее", – подытожила она.

Портнов обратился в суд, чтобы переписать историю: коротко