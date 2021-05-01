Це абсолютно російський реванш, – Устінова про намагання Портнова переписати історію Майдану
Нещодавно колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов намагався довести, що підручники про опис подій Майдану мають переглянути. Головна проблема у цьому – судова система України.
Джерело:24 канал
Таку думку в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі висловила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова. Вона додала, що це вже не вперше Портнов "ходить по судах" у різних справах.
Увага Апеляційний суд відмовив Портнову у справі щодо перегляду підручників з історії
Про Революцію Гідності й "перепис історії"
"Ми ж розуміємо, що це абсолютно російський реванш. Пан Портнов вже не вперше йде до суду", – наголосила Устінова.
На фразу журналістки, що 17 лютого саме для того і цю постанову приймали, щоб Портнов нічого не зміг зробити, Устінова відповіла: "Подивіться на ОАСК (Окружний адмінсуд – 24 канал) і які рішення в нас приймають. В нас немає судової системи й це проблема".
Наша система – це та, в якій сидять перевертні в мантіях, які як хочуть, так і трактують закон,
– вважає Устінова.
Вона додала, що завадити Портнову – це була одна з причин постанови, їх насправді досить багато. Зокрема, і допомога в міжнародних судах.
"Це було дуже важливо також для сімей загиблих, які розуміли, що це визнання їхніх близьких, які загинули за те, щоб в їхній країні була демократія та майбутнє", – підсумувала вона.
Портнов звернувся до суду, щоб переписати історію: коротко
- Андрій Портнов звернувся до МОН з вимогою переглянути 8 підручників для 5 – 11 класів з історії України та інші посібники, в яких є опис подій Революції гідності.
- МОН відхилив цю вимогу і тоді Портнов звернувся до Окружного адмінсуду Києва. Він заявляв, що у підручниках історія Майдану викладаються "однобічно, з вигадуванням фактів", а також "містять ознаки спотворення інформації".
- ОАСК встав на сторону Портнова і задовольнив його вимоги.
- 20 квітня у Шостому апеляційному адміністративному суді повідомили, що інформація про ухвалення судом рішення на користь Андрія Портнова щодо перегляду підручників з історії не відповідає дійсності.
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