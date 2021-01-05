Как российский робот "Уран-6" работает в Нагорном Карабахе: видео
Российские саперы продолжают работать в Нагорном Карабахе. В частности, во время разминирования территории там используют робототехнический комплекс "Уран-6".
Видео того, как в Карабахе работает российский робот "Уран-6", 5 января опубликовали на сайте Министерства обороны России, сообщает 24 канал.
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Такой робототехнический комплекс российские миротворцы используют для разминирования и очистки окрестностей Степанакерта. Он позволяет быстро работать при любых погодных условиях.
Всего с 23 ноября 2020 года военные из России очистили от боеприпасов
- более 414,6 гектара территории;
- более 160 километров дорог;
- 17 частных зданий, в том числе более 20 социально значимых объектов;
- обезвредили примерно 19 тысяч взрывоопасных предметов.
В Минобороны отмечают, что работа по разминированию территорий Нагорного Карабаха продолжается.
Как работает российский робот "Уран-6" в Карабахе: смотрите видео
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