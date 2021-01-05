Российские саперы продолжают работать в Нагорном Карабахе. В частности, во время разминирования территории там используют робототехнический комплекс "Уран-6".

Видео того, как в Карабахе работает российский робот "Уран-6", 5 января опубликовали на сайте Министерства обороны России, сообщает 24 канал.

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Такой робототехнический комплекс российские миротворцы используют для разминирования и очистки окрестностей Степанакерта. Он позволяет быстро работать при любых погодных условиях.

Всего с 23 ноября 2020 года военные из России очистили от боеприпасов

более 414,6 гектара территории;

более 160 километров дорог;

17 частных зданий, в том числе более 20 социально значимых объектов;

обезвредили примерно 19 тысяч взрывоопасных предметов.

В Минобороны отмечают, что работа по разминированию территорий Нагорного Карабаха продолжается.

Справка. Российские миротворцы прибыли на территорию Карабаха на 5 лет после того, как 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий в регионов. Армяне восприняли это как акт капитуляции. Больше о ситуации в Нагорном Карабахе читайте по ссылке.

Как работает российский робот "Уран-6" в Карабахе: смотрите видео