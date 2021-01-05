Як російський робот "Уран-6" працює у Нагірному Карабасі: відео
Російські сапери продовжують працювати у Нагірному Карабасі. Зокрема, під час розмінування території там використовують робототехнічний комплекс "Уран-6".
Відео того, як у Карабасі працює російський робот "Уран-6", 5 січня опублікували на сайті Міністерства оборони Росії, повідомляє 24 канал.
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Такий робототехнічний комплекс російські миротворці використовують для розмінування та очищення околиць Степанакерта. Він дозволяє швидко працювати за будь-яких погодних умов.
Загалом від 23 листопада 2020 року військові з Росії очистили від боєприпасів
- понад 414,6 гектара території;
- понад 160 кілометрів доріг;
- 17 приватних будівель, зокрема понад 20 соціально значущих об'єктів;
- знешкодили приблизно 19 тисяч вибухонебезпечних предметів.
У Міноборони наголошують, що робота з розмінування територій Нагірного Карабаху триває.
Як працює російський робот "Уран-6" у Кабарасі: дивіться відео
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