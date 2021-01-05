Російські сапери продовжують працювати у Нагірному Карабасі. Зокрема, під час розмінування території там використовують робототехнічний комплекс "Уран-6".

Відео того, як у Карабасі працює російський робот "Уран-6", 5 січня опублікували на сайті Міністерства оборони Росії, повідомляє 24 канал.

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Такий робототехнічний комплекс російські миротворці використовують для розмінування та очищення околиць Степанакерта. Він дозволяє швидко працювати за будь-яких погодних умов.

Загалом від 23 листопада 2020 року військові з Росії очистили від боєприпасів

понад 414,6 гектара території;

понад 160 кілометрів доріг;

17 приватних будівель, зокрема понад 20 соціально значущих об'єктів;

знешкодили приблизно 19 тисяч вибухонебезпечних предметів.

У Міноборони наголошують, що робота з розмінування територій Нагірного Карабаху триває.

Довідка. Російські миротворці прибули на територію Карабаху на 5 років після того, як 9 листопада президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і азербайджанський лідер Ільхам Алієв підписали угоду про припинення бойових дій у регіонів. Вірмени сприйняли це як акт капітуляції. Більше про ситуацію у Нагірному Карабасі читайте за посиланням.

Як працює російський робот "Уран-6" у Кабарасі: дивіться відео