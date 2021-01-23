В России 23 января начались масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Силовики уже задерживают активистов, один из них даже выбрался на крышу.

ОМОНовец пытался поймать протестующего на крыше кукольного театра в Питере. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash. К теме Жену Навального задержали силовики: видео, фото с автозака Всего на акциях в поддержку Алексея Навального, по данным правозащитников, уже задержали более 200 россиян. Акции в поддержку Навального: что известно В более 20 городах России начались протесты против задержания оппозиционера Алексея Навального.

Во Владивостоке силовики сначала не вмешивались в ходу протестующих, но когда их стало больше – начались жестокие задержания. По оценкам местных журналистов, на протест в городе вышли до 3 тысяч сторонников Навального.

Подобной является ситуация и в Хабаровске. Там на протест собралось примерно 1,5 тысяч граждан. По сообщениям местных правозащитников, задержанных били даже в полицейском участке, куда их доставили.

Протесты происходят и в сибирских городах. Есть первые задержанные в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске. В Якутске есть смельчаки, которые вышли на протест несмотря на 50 градусов мороза.