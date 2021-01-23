В Росії 23 січня почались масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Силовики вже затримують активістів, один з них навіть вибрався через це на дах.

ОМОНівець намагався зловити протестувальника на даху лялькового театру у Пітері. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Mash. До теми Дружину Навального затримали силовики: відео, фото з автозаку Загалом на акціях в підтримку Олексія Навального, за даними правозахисників, вже затримали понад 200 росіян. Акції на підтримку Навального: що відомо В понад 20 містах Росії почалися протести проти затримання опозиціонера Олексія Навального.

У Владивостоку силовики спочатку не втручалися у ходу протестувальників, але коли їх стало більше – почались жорстокі затримання. За оцінками місцевих журналістів, на протест у місті вийшли до 3 тисяч прибічників Навального.

Подібною є ситуація і в Хабаровську. Там на протест зібралося приблизно 1,5 тисяч громадян. За повідомленнями місцевих правозахисників, затриманих били навіть у поліцейському відділку, куди їх доправили.

Протести відбуваються і у сибірських містах. Є перші затримані в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську. У Якутську є сміливці, які вийшли на протест попри 50 градусів морозу.