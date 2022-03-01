Украинские военные нашли и обезвредили оккупанта, который пытался захватить Мариуполь.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

28-летний злоумышленник пытался захватить город вместе с 4 приспешниками. Украинские защитники ликвидировали оккупантов – снайпер выжил, сейчас находится под стражей.

Задержанный снайпер-оккупант / Фото Донецкая областная прокуратура

Полный текст сообщения:

Прокуратура сообщает: 28-летний российский снайпер, который должен был захватить мирный Мариуполь и убивать военнослужащих ВСУ, взят под стражу. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконном пересечении государственной границы Украины (ч.3 ст.110, ч.3 ст.332-2 УК Украины). По данным следствия, сержант – командир 2-го стрелкового отделения 1-го стрелкового взвода стрелковой роты снайперов воинской части страны агрессора – вторгся на территорию Украины с целью захвата мирного г. Мариуполя. Так называемый освободитель вместе с 4 приспешниками, выполняя преступные приказы руководства Российской Федерации, должен был убивать военнослужащих ВСУ. Тем не менее, наши защитники смогли отбить вражескую атаку и подбить БТР противника, в результате чего 4 захватчика погибли, а подозреваемый один остался в живых.

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