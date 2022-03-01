Українські військові знайшли та знешкодили окупанта, який намагався захопити Маріуполь.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

28-річний зловмисник намагався захопити місто разом з 4 поплічниками. Українські захисники ліквідували окупантів – снайпер вижив, але зараз перебуває під вартою.

Снайпера-окупанта затримали ЗСУ / Фото Донецької обласної прокуратури

Повний текст повідомлення:

"Прокуратура повідомляє: 28-річному російському снайперу, який повинен був захопити мирний Маріуполь та вбивати військовослужбовців ЗСУ, взято під варту. Він підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та незаконному перетині державного кордону України (ч.3 ст.110, ч.3 ст.332-2 КК України). За даними слідства, сержант – командир 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти снайперів військової частини країни агресора - вторгся на територію України з метою захоплення мирного м. Маріуполя. Так званий визволитель разом із 4 поплічниками, виконуючи злочинні накази керівництва Російської Федерації, мали вбивати військовослужбовців ЗСУ. Проте, наші захисники змогли відбити ворожу атаку та підбити БТР противника, внаслідок чого 4 загарбників загинуло, а підозрюваний один залишився у живих".

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