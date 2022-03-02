Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну. Тогда все здания вокруг были разрушены, но святыня уцелела.
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Снаряд оккупантов попал в Успенский собор Харькова. В соборе укрывались люди. К счастью, никто не пострадал,
– говорится в сообщении.
В святыню попал снаряд оккупантов / Pravda Gerashchenko
Собор пережил Вторую мировую войну / Pravda Gerashchenko
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