Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну. Тогда все здания вокруг были разрушены, но святыня уцелела.

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Снаряд оккупантов попал в Успенский собор Харькова. В соборе укрывались люди. К счастью, никто не пострадал,
– говорится в сообщении.

Російський снаряд влучив в Успенський собор Харкова, де були люди
В святыню попал снаряд оккупантов / Pravda Gerashchenko

Російський снаряд влучив в Успенський собор Харкова, де були люди
Собор пережил Вторую мировую войну / Pravda Gerashchenko

ВСУ

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