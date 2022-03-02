Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну. Тоді усі будівлі навколо були зруйновані, але святина вціліла.

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Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав,
– мовиться у повідомленні.

Російський снаряд влучив в Успенський собор Харкова, де були люди
У святиню влучив снаряд окупантів / Pravda Gerashchenko

Російський снаряд влучив в Успенський собор Харкова, де були люди
Собор пережив Другу світову війну / Pravda Gerashchenko

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