Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну. Тоді усі будівлі навколо були зруйновані, але святина вціліла.

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Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав,

– мовиться у повідомленні.



У святиню влучив снаряд окупантів / Pravda Gerashchenko



Собор пережив Другу світову війну / Pravda Gerashchenko