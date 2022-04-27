Украинского журналиста Дмитрия Штыбликова вместе с супругой россияне задержали 9 ноября 2016 года. ФСБ-шники заявили, что он "был членом диверсионно-террористической группы", а суд незаконно приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей.

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Новый незаконный приговор

8 ноября 2021 должен был пройти срок заключения Дмитрия Штыбликова, оккупанты должны были отпустить его на свободу. Но вместо этого его этапировали в "Лефортово", где завели новое незаконное дело за государственную измену. Сегодня суд в Ростове-на-Дону объявил незаконный приговор – 19 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова уже отреагировала на незаконный приговор по сфабрикованному делу.

Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступления и геноцида народа Украины,

– заявила она.

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