Українського журналіста Дмитра Штиблікова разом із дружиною росіяни затримали 9 листопада 2016 року. ФСБ-шники заявивили, що він "був членом диверсійно-терористичної групи", а суд незаконно засудив його до 5 років колонії суворого режиму та штрафу в 200 тисяч рублів.

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Новий незаконний вирок

8 листопада 2021 року мав минути строк ув'язнення Дмитра Штиблікова, окупанти мали відпустити його на волю. Але замість цього його етапували в "Лефортово", де завели нову незаконну справу за державну зраду. Сьогодні суд у Ростові-на-Дону оголосив незаконний вирок – 19 років та 6 місяців позбавлення волі.

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова вже відреагувала на незаконний вирок за сфабрикованою справою.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочину геноциду народу України,

– заявила вона.

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